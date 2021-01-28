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بارزاني: مستعدون للعمل والتنسيق مع واشنطن في شتى المجالات

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بارزاني: مستعدون للعمل والتنسيق مع واشنطن في شتى المجالات بارزاني: مستعدون للعمل والتنسيق مع واشنطن في شتى المجالات

مصراوي Masrawy

02:22 م الخميس 28 يناير 2021

بغداد- أ ش أ:

قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، إن الإقليم متسعد للعمل والتنسيق الدائم مع واشنطن في شتى المجالات.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، الخميس - أن بارزاني التقى السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، بحضور القنصل العام الأمريكي في أربيل روب وولر، وبحثا الوضع في العراق وسبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وتناول الجانبان مسار المباحثات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فضلًا عن الانتخابات وأهمية مواصلة التنسيق للتصدي إلى التهديدات الإرهابية وتداعياتها الاقتصادية والسياسية.

من جهته، قال رئيس حكومة إقليم كردستان: "إنه من دواعي سرورنا أن يكون الرئيس الجديد والإدارة الجديدة في الولايات المتحدة على اطلاع وإلمام بأوضاع العراق وإقليم كردستان، ونحن مستعدون للعمل والتنسيق مع أمريكا بهدف تقوية العلاقات وتنميتها في المجالات كافة".

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