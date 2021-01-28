توزيع 1000 بطانية و700 حقيبة على متضرري "كورونا" بجنوب سيناء- صور

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جنوب سينا- رضا السيد:

انطلقت المرحلة الثانية من مبادرة "حماية" لدعم المتضررين من فيروس كورونا بمحافظة جنوب سيناء، التي أطلقتها بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية بإِشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال زيدان عبدالغفار، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى خلال المرحلة الثانية من المبادرة توزيع 700 حقيبة وقاية على متضرري فيروس كورونا من عمال النظافة بكافة مدن المحافظة، وتتضمن كل حقيبة كحول وكمامات، ومطهرات، إضافة إلى توزيع ألف بطانية على المواطنين داخل التجمعات البدوية.

وأوضح مدير مديرية التضامن الاجتماعي في تصريح له اليوم الخميس، أن المرحلة الثانية من المبادرة تدعم الشرائح الأكثر تضررًا من انتشار فيروس كورونا بالشراكة مع عدد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى، وتستهدف المحافظات الحدودية خاصة القرى والوديان والتجمعات البدوية داخل سانت كاترين والوديان التابعة لها، كونها أكثر المناطق برودة في مصر خلال فصل الشتاء.

وأكد عبدالغفار، أنه جرى وضع خطة لتوزيع الحقائب الوقائية على عمال النظافة بداية من مدينة رأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس، وسانت كاترين.