أخبار عاجلة

لهو كاد ينتهي بجريمة.. إصابة شاب في مشاجرة داخل نادي رياضي بالعياط -
لمدة 6 أيام.. المرور تعلن تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال كوبري "الفردوس" -
إخماد حريق مخلفات أعلى منزل في المنوات -
وفاة بريطاني جمع تبرعات بالملايين لمواجهة الوباء متأثرًا بكورونا -
تنزانيا: لا نعتزم استيراد لقاح لمواجهة كورونا -
مالي: هبوط أول رحلة طيران منذ 9 أعوام في مدينة تمبكتو -
السويد: لن نمنح لقاح "أسترازينيكا" لكبار السن -
غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب -
وزيرة التجارة: تعميق التصنيع المحلي على أولويات عملنا خلال 2021 -
وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

حاول الانتحار.. إنقاذ شاب من الموت غرقًا في مياه النيل بدمياط

Print
حاول الانتحار.. إنقاذ شاب من الموت غرقًا في مياه النيل بدمياط حاول الانتحار.. إنقاذ شاب من الموت غرقًا في مياه النيل بدمياط

مصراوي Masrawy

02:20 م الخميس 28 يناير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:
أنقذ عدد من الأهالي بمدينة بدمياط، اليوم الخميس، شابًا حاول الانتحار بإلقاء نفسه في مياه نهر النيل، أمام مسجد البحر، وسط المدينة.
وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه، وجرى التحفظ على الشاب.
وقال شهود عيان، لـ"مصراوي"، إن الشاب البالغ من العمر 20 عامًا، يعاني من ضغوط نفسية، وأنه حاول القفز في نهر النيل، وأنقذه المتواجدين وأبلغوا الشرطة بالواقعة.
وكشفت التحريات الأولية، أن الواقعة ليست الأولى التي يحاول فيها الشاب الانتحار، وجرى اصطحابه إلى قسم الشرطة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

"مهندسين الإسكندرية" تناقش مستقبل وتحديات صناعة البتروكيماويات في مصر (صور)

"مهندسين الإسكندرية" تناقش مستقبل وتحديات صناعة البتروكيماويات في مصر (صور)

اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك

اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك

شبكة عيون الإخبارية