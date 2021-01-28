حاول الانتحار.. إنقاذ شاب من الموت غرقًا في مياه النيل بدمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

أنقذ عدد من الأهالي بمدينة بدمياط، اليوم الخميس، شابًا حاول الانتحار بإلقاء نفسه في مياه نهر النيل، أمام مسجد البحر، وسط المدينة.

وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه، وجرى التحفظ على الشاب.

وقال شهود عيان، لـ"مصراوي"، إن الشاب البالغ من العمر 20 عامًا، يعاني من ضغوط نفسية، وأنه حاول القفز في نهر النيل، وأنقذه المتواجدين وأبلغوا الشرطة بالواقعة.

وكشفت التحريات الأولية، أن الواقعة ليست الأولى التي يحاول فيها الشاب الانتحار، وجرى اصطحابه إلى قسم الشرطة.