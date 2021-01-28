حريق يلتهم شقة في سوق زنانيري بالإسكندرية- صور

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الإسكندرية– محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق اندلع، ظهر اليوم الخميس، بشقة سكنية بعقار في سوق زنانيري بمنطقة كليوباترا، دون حدوث إصابات.

تلقى قسم شرطة سيدي جابر بلاغًا بنشوب حريق بشقة في عقار بسوق زنانيري، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الثاني علوي بعقار وسط السوق الشهير المكون من أرضي و3 طوابق علوية، ما أسفر عن تلفيات بمحتويات الشقة وواجهة العقار.

جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران بواسطة 4 سيارات إطفاء، دون حدوث أي إصابات.

تحرر المحضر إداري قسم شرطة سيدي جابر، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.