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بلدية الصفا بجدة تصادر طنين من الخضروات والفواكه

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بلدية الصفا بجدة تصادر طنين من الخضروات والفواكه بلدية الصفا بجدة تصادر طنين من الخضروات والفواكه
ضمن حملة رقابية لمكافحة التشوه البصري

بلدية الصفا بجدة تصادر طنين من الخضروات والفواكه

صادرت بلدية الصفا الفرعية، التابعة لأمانة محافظة جدة خلال حملاتها الرقابية على الباعة الجائلين داخل أحياء النطاق أكثر من طنين من الخضروات والفواكه، إلى جانب إزالة عدد من المظلات المخالفة؛ ضمن جهود البلدية في مكافحة "التشوه البصري."

وأوضح رئيس بلدية الصفا الفرعية، عهود الشمراني، أن هذه الجولات تهدف إلى إزالة العشوائيات والمخالفات، ونظافة المرافق العامة والشوارع في الأحياء السكنية، وتحسين المشهد البصري.

وأضاف "الشمراني" أن الحملة مستمرة؛ لمكافحة وإزالة كافة الظواهر السلبية، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للسكان.

أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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