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أمطار غزيرة وبرودة شديدة.. الأرصاد تكشف طقس 6 أيام مقبلة

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مصراوي Masrawy

02:00 م الخميس 28 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من غدٍ الجمعة 29 يناير وحتى الأربعاء 3 فبراير 2021.

وجاءت توقعات الهيئة على النحو التالي:

الجمعة

- انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة على أغلب الأنحاء.

- أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة على مناطق من (المنوفية - الشرقية) على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (السلوم - مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح - البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - الغربية)، على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء ومدن القناة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

- اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج من 2.5 لـ 3 أمتار، وبالنسبة للبحر الأحمر فيكون ارتفاع الموج من 2.5 لـ 3 أمتار أيضا.

السبت

- نشاط رياح على مناطق السواحل الشمالية.

من الأحد إلى الثلاثاء

- استقرار وارتفاع درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهاراً شديد البرودة ليلا.

الأربعاء

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية.​

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