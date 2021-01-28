صفقة مقاتلات "إف 35" للإمارات وأول تعليق على تجميدها

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مصراوي Masrawy

أبوظبي- (بي بي سي):

قال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، إن بلاده ترحب بالجهود المشتركة لتهدئة التوتر وتجديد الحوار الإقليمي.

وفي معرض الرد على قرار إدارة بايدن مراجعة صفقة بيع مقاتلات إف 35 للإمارات، قال العتيبة إن الإمارات "توقعت تلك المراجعة من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة على وجه التحديد".

وشدد العتيبة على أن "حزمة بيع طائرات إف 35، هي أكثر بكثير من مجرد صفقة معدات عسكرية مع شريك مثل الولايات المتحدة؛ فهي تسمح للإمارات بالحفاظ على رادع قوي للعدوان، وبالتوازي مع الحوار الجديد والتعاون الأمني، فإنها تساعد أيضاً على طمأنة الشركاء الإقليميين".

وجمدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مؤقتا، مبيعات أسلحة إلى الإمارات والسعودية كان قد أقرها الرئيس السابق، دونالد ترامب، في خطوة وصفها متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأنها إجراء إداري روتيني في حال أي انتقال للسلطة.

وكان ترامب قد وافق على صفقة بقيمة 23 مليار دولار لبيع أبوظبي طائرات أف-35، بعد إقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، غير أن الرئيس الديمقراطي، بايدن أعرب أثناء حملته الانتخابية عن استيائه من الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.