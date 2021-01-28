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جامعة بنها تتقدم 98 مركزًا في تصنيف ويبومتركس الإسباني

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جامعة بنها تتقدم 98 مركزًا في تصنيف ويبومتركس الإسباني جامعة بنها تتقدم 98 مركزًا في تصنيف ويبومتركس الإسباني

مصراوي Masrawy

01:49 م الخميس 28 يناير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الخميس، تقدم الجامعة 98 مركزًا على مستوى العالم وفقًا لتصنيف ويبومتركس الإسباني الصادر في يناير الجاري.
واحتلت الجامعة المركز 1515 بين أكثر من 31 ألف جامعة حول العالم شاركت بالتصنيف.
وعلى صعيد العالم العربي احتلت الجامعة المركز 24 من بين 1216 جامعة عربية، وعلى الصعيد الإفريقي احتلت المركز 26 من بين 1907 جامعات إفريقية ومحليًا حصلت الجامعة على المركز الثامن ضمن 72 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية شاركت في التصنيف.
وأشار "الجيزاوي" إلى تقدم جامعة بنها 113 مركزًا في مؤشر الانفتاح Openness، كما تقدمت 112 مركزًا في مؤشر التميز البحثي (Excellence) عن الإصدار السابق في يوليو 2020.

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