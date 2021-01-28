بالصور.. وزيرة الصحة تزور المركز الطبي المصري في لبنان بعد عام على تشغيله

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

تفقدت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ونظيرها اللبناني الدكتور حمد حسن، صباح اليوم الخميس، المركز الطبي المصري بالعاصمة بيروت.

حضر الزيارة الدكتور محمد جاد مستشار الوزيرة للعلاقات الصحية الخارجية ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محسن طه رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، ضمن زيارة وزيرة الصحة إلى دولة لبنان لدعم القطاع الصحي من خلال إرسال شحنات ألبان الأطفال والأدوية والمستلزمات الوقائية والأجهزة الطبية، خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة للمركز الطبي المصري تأتي بالتزامن مع مرور عام على تشغيله، حيث بدأ المركز في تقديم الخدمات الطبية في شهر يناير من العام الماضي، لافتًا إلى تقديم الخدمة الطبية لـ 100 ألف من اللبنانيين وغير اللبنانيين من كافة المترددين على المركز، بالمجان.

وتفقدت الوزيرة كافة أقسام المركز الطبي المصري ببيروت، حيث يضم ٦ عيادات في تخصصات (باطنة، أطفال، نساء وتوليد، رمد، جراحة، عظام)، بالإضافة إلى صيدلية وقسم الأشعة وقسم الطوارئ ويضم ٣ عيادات، كما يضم أيضًا قسم العمليات وبه غرفتي عمليات مجهزة على أعلى مستوى لإجراء الجراحات اليومية العاجلة، وقسم الإفاقة ومعمل تحاليل، بالإضافة إلى سيارة إسعاف لإخلاء الحالات الحرجة للمستشفيات.

وأشادت بجاهزية المركز ومستوى الخدمة الطبية المقدمة على أعلى مستوى، كما أكدت الإمداد الدائم للمركز الطبي المصري ببيروت، بكافة الاحتياجات لاستمرار تقديم خدمات الفحص والعلاج لكافة المترددين من مختلف الجنسيات بالمجان.

كما التقت الوزيرة بعض المترددين من النساء والأطفال في عيادات الرمد والعظام، واطمأنت على حالتهم الصحية، وتحدثت مع الفرق الطبية المصرية القائمة على المركز، مؤكدة فخرها بجهودهم لتقديم الخدمات الطبية بالمركز على أعلى مستوى، وكتبت الوزيرة رسالة نصية للفرق الطبية في الذكرى السنوية لتشغيل المركز، حيث توجهت فيها بالشكر لهم كما أعربت عن فخرها واعتزازها بالخدمات الطبية التي يقدمها المركز باسم جمهورية مصر العربية.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وصلت صباح اليوم الخميس، إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، على رأس وفد من الوزارة برفقة ٣١ طنا من ألبان الأطفال والأدوية والمستلزمات الوقائية، بالإضافة إلى ٧ أطنان و٦٨٤ كجم من الأجهزة الطبية مقدمة من جامعة الدول العربية، لدعم القطاع الصحي في دولة لبنان خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.​