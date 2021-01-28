"مرصد مكافحة التبغ": شركة سجائر ادعت تطوير لقاح لكورونا لزيادة مبيعاتها

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

أصدر المرصد المصري لمكافحة التبغ، التابع لجمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، تقريره الشهري الأول، متضمنًا معلومات محدثة عن الأنشطة والتطورات في صناعة التبغ، والتي يمكن أن يكون لها تأثيرات على سياسات مكافحة التبغ، وتم رصدها بالتعاون بين المرصد ومنظمة الصحة العالمية، بداية من انطلاقه في 22 ديسمبر الماضي.

وقال الدكتور عصام المغازي، رئيس جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، إن المرصد استعرض تقرير مؤشر تدخلات شركات التبغ فى مصر لعام 2019، والذي أعدته جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، وسلط الضوء على مدى قدرة الحكومات، على مقاومة الجهود المدمرة لصناعة التبغ، وكيف تتصدى الحكومات لهذا التأثير.

وعرض تقرير جمعية مكافحة التدخين والدرن وأمراض الصدر بالقاهرة، أن التدخين يعد مشكلة صحية واقتصادية خطيرة، تحتاج لتضافر الجميع، ولذلك سيقوم المرصد بتقدير وتكريم الأفراد أو المنظمات، لإنجازاتهم في مجال مكافحة التدخين تحت شعار "لوحة الشرف"، والتي بدأها بتحية لمجلس الوزراء المصري، على تمسكه بقرار حظر تقديم الشيشة في المقاهي والمطاعم، رغم ضغوط دوائر صناعة واستهلاك التبغ لإلغاء هذا القرار.

وقال المغازي، إن المرصد استحدث خدمة "بلغ عن مخالفة"، والتي يطلب فيها من متابعيه والمهتمين، رصد مخالفات شركات التبغ وأساليبها الملتوية للتغلب على قوانين مكافحة التدخين، وإرسال ذلك موثقا عبر الموقع الإلكتروني، وعرض نموذجا للمخالفات، ومنها ظهور إعلان صريح عن أحد أنواع السجائر خلال عرض أحداث فيلم "جريمة إلا ربع" إذ تتركز أحداث الفيلم لمدة 4 دقائق، في موقع تصوير واحد تم وضع إعلان لهذه السجائر على جانبيه، ولذلك طالب المرصد الجهات المعنية بالرقابة على المصنفات الفنية بالانتباه لهذا النوع من الإعلان الذي ينتهك قوانين مكافحة التدخين.

وأشار التقرير الشهري الأول للمرصد، إلى أضرار التدخين الإلكتروني، ومناقشة الموضوع من كافة جوانبه في مؤتمر سابق للجمعية بعنوان "التدخين الإلكتروني.. نظرة موضوعية"، بحضور ممثلي الصحة العالمية، ووزارة الصحة، ومبادرة مكافحة التبغ، وأساتذة الصدر.

ولفت إلى أن شركات السجائر تستغل مشروع التأمين الصحي لتحسين صورتها، فمثلا تنشر أخبار تبرز مساهمتها في التمويل، علما بأن قانون التأمين الصحي الشامل حدد مصادر التمويل، والتي تتكون من 9 موارد تتنوع بين الاشتراكات والمساهمات والرسوم المفروضة على المواطنين والتبرعات والهبات، وصلت الدعاية الهدامة إلى القول أنه "بشرائك علبة سجائر فإنك تعالج مواطنا آخر بالمجان".

وقال المغازي إن شركات السجائر استغلت جائحة كورونا، حيث ادعت إحداها تطوير لقاح مضاد للفيروس مصنوعا من نباتات التبغ، بل ودعمت إعداد دراسة فرنسية ادعت أن المدخنين أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وأنه يمكن للنيكوتين أن يحمي المدخنين من فيروس كورونا، الدراسة التي لم يبين المركز التي أجراها حتى الآن منهجها في البحث والاستنباط، وصنفها كثيرون على أنها أخرجت لخدمة أباطرة صناعة السجائر، نظرا لصغر حجم الدراسة.

وفي مصر أطلقت احدى المؤسسات بالتعاون مع إحدى شركات السجائر مبادرة تحمل عنوان "معا لغد أكثر إشراقا"، تستهدف توفير المواد الغذائية الأساسية للأسر الأكثر احتياجا، التي تضررت نتيجة تداعيات فيروس كورونا، كما حاولت إغراء المستهلكين بمواصلة الشراء من خلال توصيل منتجاتها إليهم مجانا في منازلهم خلال فترة الحجر الصحي.

وأكد التقرير الشهري الأول لمرصد مصر لمكافحة التبغ، أن التقرير العالمي لمؤشر تدخلات شركات التبغ لعام 2020 الصادر مؤخرا، يسلط الضوء على مدى قدرة الحكومات على مقاومة الجهود المدمرة لصناعة التبغ، وكيف تتصدى الحكومات لهذا التأثير، وألقى الضوء على قرار إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن جهاز التبغ المسخن، واعتباره كمنتج تبغ معدل، والمخاطر المحيرة التي تخلق مجالا لسوء التفسير، وتفضح الخدع العالمية التي تستخدمها الشركة المستفيدة والتي تصور هذا القرار على أنه مكسبا للصحة.​