خلال أيام.. السكة الحديد تستقبل دفعة جديدة من العربات الروسية

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

استقبلت هيئة السكة الحديد، حتى الآن 227 عربة جديدة ذات تهوية ديناميكية، ضمن التعاقد مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة مكيفة وعادية.

ومن المقرر، أن تستقبل السكة الحديد، دفعة جديدة من العربات الروسية، تصل خلال أيام عبر ميناء الإسكندرية.

وأعلنت السكة الحديد تشغيل 22 قطارًا روسيا حتى الآن، ضمن أسطول القطارات بالهيئة، بينهم 14 قطارا بالوجه القبلي و8 قطارات بالوجه البحري.

وتعد صفقة العربات الروسية الـ 1300، هي الأكبر في تاريخ السكة الحديد، وتشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.​