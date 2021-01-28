القوى العاملة: اعتماد تنظيم استقدام الطلبة الجامعيين الوافدين لأفراد أسرهم بالإمارات

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وبحسب بيان اليوم، كشف التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، عن اعتماد تغييرات في إجراءات الإقامة والجنسية في دولة الإمارات بالنسبة إلى الطلبة الوافدين.

وقالت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، إن مجلس الوزراء اعتماد قرارا بشأن تنظيم استقدام الوافدين من الطلبة الجامعيين لأفراد أسرهم، وذلك من خلال تمكين الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوي.

يذكر أن هذا القرار، يدعم قطاع التعليم الجامعي بالدولة ويعزز من مكانتها على الصعيد العالمي كوجهة رائدة للإقامة والعمل والتعليم، والمساهمة في تحقيق نتائج إيجابية لمؤشرات التنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي في مرونة قوانين الإقامة ومتطلبات التأشيرة في عام 2021.​