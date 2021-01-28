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بالصور.. محافظة أسيوط تحتفل باليوم الوطني للبيئة

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بالصور.. محافظة أسيوط تحتفل باليوم الوطني للبيئة بالصور.. محافظة أسيوط تحتفل باليوم الوطني للبيئة

مصراوي Masrawy

01:23 م الخميس 28 يناير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

احتفلت محافظة أسيوط، اليوم الخميس، بيوم البيئة الوطني بحملة تشجير وغرز شتلات مثمرة بشوارع وميادين المحافظة ضمن مبادرة "التعافي الأخضر.. الطريق لما بعد (كوفيد- 19)" التي أطلقتها وزارة شؤون البيئة بمناسبة يوم البيئة الوطني.

وشارك المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، في حملة للتشجير بحضور أيمن محروس رئيس حي شرق، وهالة فرغلي مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة.

وجرى غرز أشجار وشتلات مثمرة بشارع الثورة بحي شرق والحديقة المواجهة لديوان عام المحافظة، لإضفاء المنظر الجمالي وتشجيع المواطنين للحفاظ على نظافة تلك المناطق وتنمية الوعي البيئي لدى المواطنين بأهمية زراعة الأشجار والنباتات والعمل على زيادة المساحات الخضراء والحفاظ على البيئة.

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