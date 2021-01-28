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إصدار "كارنيه خريج جامعة أسيوط" للاستفادة من الخدمات الاجتماعية والعلمية

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إصدار "كارنيه خريج جامعة أسيوط" للاستفادة من الخدمات الاجتماعية والعلمية إصدار "كارنيه خريج جامعة أسيوط" للاستفادة من الخدمات الاجتماعية والعلمية

مصراوي Masrawy

01:21 م الخميس 28 يناير 2021

أسيوط- محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، موافقة مجلس الجامعة فى جلسته المنعقدة عن شهر يناير، على طرح نظام جديد باسم "كارنيه خريج جامعة أسيوط" يتيح لخريجي الجامعة الاستفادة بما تقدمه من خدمات اجتماعية وعلمية بأسعار مخفضة بنسب متفاوتة تتراوح ما بين 10% إلى 25% تخفيض في بعض الخدمات.

وقال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن نظام "كارنية خريج جامعة أسيوط" من المقرر أن يجرى تطبيقه على خريجي الجامعة بدءً من العام الجامعي الجاري 2020 /2021 على أن يجري دراسة التطبيق على الخريجين من الدفعات الأقدم ثم الأقدم، ووفقًا لهذا النظام يجري استخراج الكارنية عند سحب الملف مقابل 100 جنيه ويجدد سنويًا.

وأوضح نائب رئيس جامعة أسيوط، أنه من المقرر أن يستفيد الخريج بتخفيض يبلغ 10% في استراحات الجامعة بأسيوط والوجبات المقدمة من المطعم المركزي وتأجير السيارات التابعة للجامعة، وتخفيض 20% في دورات اللغة والحاسب الآلي وغيرها من الدورات، و25% تخفيض فى الاشتراكات المقررة لحضور المؤتمرات، وأنشطة القرية الأولمبية والنوادي الصيفية.

وأشار الدكتور شحاتة غريب، إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية تضم بيانات الطلاب والخريجين بكل كلية وذلك مع تكليف عمداء الكليات بسرعة توفير تلك البيانات ومراجعتها قبل تغذية قاعدة البيانات بها .

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