"أطباء المنيا" تنعى أخصائية طب أطفال توفيت متأثرة بفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

نعت نقابة أطباء المنيا، أخصائية طب أطفال، توفيت اليوم الخميس، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المُستجد، وبذلك يصل عدد الأطباء شهداء كورونا إلى ثمانية.

ونعت النقابة في بيان أصدرته اليوم الخميس، الطبيبة آيات محمد سعد، أخصائي طب الأطفال بمستشفى التأمين الصحي ببني مزار شمال المنيا، شهيدة الواجب، التي وافتها المنية متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

يذكر أن شهداء المنيا من الأطباء والطواقم الطبية منذ ظهور جائحة كورونا، هم: الدكتور عاطف محمود سالم، استشاري الجراحة العامة ومكافحة العدوى، والدكتور سيد نادي كامل، أخصائي الحميات بمستشفى سمالوط، والدكتور عماد حبيب، استشاري الباطنة بمستشفى مغاغة، والدكتور محمود البطل، استشاري النساء والتوليد بمستشفى مغاغة، والدكتور حنا نجيب، الصيدلي بمستشفى بني مزار العام، والدكتور ورداني حسن عيد، استشاري الجراحات العامة، والممرضة شروق محمد، والممرضه سحر فرغلي، مفتشة التمريض بإدارة المنيا الصحية.