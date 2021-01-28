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ضبط تاجر ملابس هارب من 106 أحكام قضائية في الإسكندرية

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ضبط تاجر ملابس هارب من 106 أحكام قضائية في الإسكندرية ضبط تاجر ملابس هارب من 106 أحكام قضائية في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:13 م الخميس 28 يناير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية القبض على صاحب محل ملابس هارب من 106 أحكام قضائية بالحبس 53 عامًا في عدة قضايا، وكفالات بقيمة 66 ألف جنيه.

وردت معلومات لضباط مباحث تنفيذ الأحكام باختباء صاحب محل ملابس هارب ومحكوم عليه في عدة قضايا بشقة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وتبين أن المتهم محكومًا عليه في عدد 106 قضية "تبديد، شيكات دون رصيد" بالحبس 53 عامًا، وكفالات 66 آلاف جنيه، وغرامات بلغت 125 ألف جنيه.

جرى ضبط المتهم أثناء اختبائه في إحدى الشقق بمنطقة المنتزه، وتحرر محضرًا بالواقعة وجاري التنفيذ عليه.

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