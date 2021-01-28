أخبار عاجلة

"النيابة العامة" تحذر: 10 ملايين ريال غرامات لمتداولي المواد الغذائية الضارة -
بعد إعلان "ترامب" عنه.. نشاط محموم لليمين المتطرف للترويج لـ"حزب باتريوت" -
جازان.. "الموسم العام" يقدم خدماته لـ 7600 مراجع خلال يناير الماضي -
٥٠ مشاركة نوعية تفوز بمسابقة منصة مدرستي بتعليم صبيا -
"توكلنا" شرط الدخول.. "تعليم المخواة" تكثف التوعية عبر منصة "مدرستي" -
"مهندسين الإسكندرية" تناقش مستقبل وتحديات صناعة البتروكيماويات في مصر (صور) -
فريق الادعاء بمحاكمة ترامب يحمله مسؤولية تحريض أنصاره على العنف -
"أف بي أي" يعلن مقتل اثنين من عناصره في إطلاق نار بفلوريدا -
الإمارات: ندعم الجهود العالمية لإيجاد الحلول للقضايا الإنسانية وإرساء التنمية -
تأجيل نظر منع أسرة مبارك من التصرف في أموالهم لجلسة 4 مايو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا في الوادي الجديد

Print
بالصور.. تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا في الوادي الجديد بالصور.. تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

01:09 م الخميس 28 يناير 2021

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا، بأقسام العزل بمستشفيات الوادي الجديد، على أن يجري تباعًا إعطاء اللقاح لباقي أفراد الأطقم الطبية.

وجرى تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى الخارجة العام، أحد المستشفيات المخصصة لعزل الحالات الإيجابية في محافظة الوادي الجديد.

وشدد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، على عدم دخول زائرين إلى المستشفى لمنع انتشار العدوى واتباع معايير الجودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف هذه اللوائح.

وأشاد محروس، بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تقديم المساعدات والتبرعات العينية، والعمل على رفع المعاناة عن كاهل الأسر في ظل الأزمة الراهنة ومواجهة .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

غدُا.. مصر للطيران تسيّر 45 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

وزيرة التجارة لـ"النواب": إصدار 2000 مواصفة قياسية مصرية

"مهندسين الإسكندرية" تناقش مستقبل وتحديات صناعة البتروكيماويات في مصر (صور)

"مهندسين الإسكندرية" تناقش مستقبل وتحديات صناعة البتروكيماويات في مصر (صور)

اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك

اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك

شبكة عيون الإخبارية