بالصور.. تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا في الوادي الجديد

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الوادي الجديد- محمد الباريسي:

بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، تطعيم الأطقم الطبية بلقاح كورونا، بأقسام العزل بمستشفيات الوادي الجديد، على أن يجري تباعًا إعطاء اللقاح لباقي أفراد الأطقم الطبية.

وجرى تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى الخارجة العام، أحد المستشفيات المخصصة لعزل الحالات الإيجابية في محافظة الوادي الجديد.

وشدد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، على عدم دخول زائرين إلى المستشفى لمنع انتشار العدوى واتباع معايير الجودة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف هذه اللوائح.

وأشاد محروس، بدور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تقديم المساعدات والتبرعات العينية، والعمل على رفع المعاناة عن كاهل الأسر في ظل الأزمة الراهنة ومواجهة فيروس كورونا.