يستمر أسبوعا.. وفد أمني روسي يتفقد الإجراءات الأمنية بمطاري الغردقة وشرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

بدأ وفد أمني روسي الجنسية، اليوم الخميس، تفقد الإجراءات الأمنية بمطاري شرم الشيخ والغردقة.

ويستمر الوفد لمدة أسبوع بهدف الاطلاع على آخر الإجراءات الأمنية والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين، والتأكد من تواجد رجال الأمن في الأماكن المخصصة لهم، والإجراءات الاحترازية التي تتبعها سلطات الطيران لحماية المسافرين من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات: "وصل الوفد مساء أمس الأربعاء، على الطائرة الروسية القادمة من موسكو، ويضم الوفد 16 راكبا، وانقسم الوفد إلى مجموعتين الأولى وصلت إلى مطار الغردقة الدولي اليوم الخميس، وتضم 7 خبراء أمن مطارات، والمجموعة الثانية وصلت إلى مطار شرم الشيخ الدولي، وتضم 9 خبراء أمن طيران.

وأضافت المصادر: قامت المجموعتين بجولة تفقدية لمطاري الغردقة وشرم الشيخ، يتم خلالها التفتيش على الركاب والحقائب ومتابعة تأمين وجبات الطعام منذ لحظة إنتاجها وحتى وصولها للطائرات ومتابعة أسوار المطارين وكاميرات المراقبة وأنظمة تأمين مهبط الطائرات والإجراءات الأمنية داخل مقرات المحطات، والمراجعة المستمرة على مجموعات العمال المنوط بهم الخدمة داخل الدوائر الجمركية وداخل الطائرات، وكذلك جاهزية السيور وعدم وجود أي مخلفات تعوق عمليات الإقلاع والهبوط ضمن إلاجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية المنتظمة والشارتر إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ.

كما سيعقد الوفد لقاءً مع مسئولي وزارة الطيران المدني وذلك قبل رفع تقريرهم النهائي إلى سلطات الطيران المدني في روسيا، تمهيدا لإصدار التقرير النهائي بشأن استئناف حركة الطيران والسياحة بين البلدين، وعرض نتائج التقرير الروسي على السلطات الروسية.​