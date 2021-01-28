وزير الاقتصاد والتخطيط السنغالي يزور مجموعة سليمان الحبيب الطبية

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"هوت": تجربة المجموعة في القطاع الصحي خلال جائحة كورونا تستحق التأمل

زار وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي أمادو هوت، مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي للمجموعة ناصر الحقباني ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال هشام الحبيب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمجموعة.

رافق هوت، في الزيارة المستشار خليفة سر، وسفير جمهورية السنغال لدى المملكة شيخ تيجان سي.

وقدّم الرئيس التنفيذي للمجموعة للوزير السنغالي والوفد المرافق، شرحًا مفصلًا عن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب واستثماراتها، بالإضافة إلى خبراتها الكبيرة في تصميم وتشغيل وتطوير المشروعات الصحية.

وفي تصريح خاص، أعرب "هوت" عن إعجابه الشديد بما استمع إليه من شرح عن إمكانيات المجموعة وتجهيزاتها العالية والمستوى المتقدم لها، والقدرات المهنية المتميزة ذات النموذج الصحي المتفرد وقيادة الابتكار بالرعاية الصحية؛ مؤكدًا أن تجربة المجموعة في القطاع الصحي وأثناء جائحة كورونا تجربة رائدة وتستحق التأمل والاستفادة منها.

وتأتي هذه الزيارة على هامش مشاركة الوزير السنغالي في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يُعقد في العاصمة السعودية الرياض، ويضم في دورته الرابعة نخبة من الرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، وصناع السياسات، الذين سيناقشون سبل المضيّ نحو حقبة جديدة من إعادة الابتكار والتحديات العالمية في قطاع الرعاية الصحية.مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية