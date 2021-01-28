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فرارجي يغرز مفكا في قلب تاجر بسبب خلاف على "أقفاص الدواجن" بالعمرانية

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فرارجي يغرز مفكا في قلب تاجر بسبب خلاف على "أقفاص الدواجن" بالعمرانية فرارجي يغرز مفكا في قلب تاجر بسبب خلاف على "أقفاص الدواجن" بالعمرانية

مصراوي Masrawy

12:54 م الخميس 28 يناير 2021

كتب - محمد شعبان:

خلاف على عدد أقفاص الدواجن تطور إلى مشاجرة بين أبناء المهنة ذاتها انتهت بمقتل أحدهما على الآخر بمنطقة العمرانية، غرب الجيزة.

تلقى مأمور قسم العمرانية إشارة من مستشفى خاص بوصول جثة شخص في منتصف العمر بها طعنة نافذة في القلب.

وانتقلت قوة إلى محل البلاغ بقيادة العقيد محمد أمين والمقدم مصطفى كمال وكيل فرقة العمرانية والطالبية تنسيقا مع مباحث العمرانية بقيادة الرائد أحمد عكاشة.

تحريات الرائد محمد نجيب معاون مباحث العمرانية توصلت إلى أن خلافا على عدد أقفاص محل دواجن وقع بين المجني عليه تاجر دواجن وموزع يدعى "أحمد.م." تطور إلى مشاجرة، سدد على إثرها الأخير للأول طعنة نافذة بواسطة "مفك" فأرداه قتيلا.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيبان فواز حسين وعبد الرحمن محمدين معاوني مباحث العمرانية من ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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