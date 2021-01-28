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القوى العاملة تصدر بيانا بشأن إجازة 25 يناير للقطاع الخاص

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القوى العاملة تصدر بيانا بشأن إجازة 25 يناير للقطاع الخاص القوى العاملة تصدر بيانا بشأن إجازة 25 يناير للقطاع الخاص

مصراوي Masrawy

12:43 م الخميس 28 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه يتابع مع مديريات القوى العاملة ومكاتبها بالمحافظات، تنفيذ إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة بالقطاع الخاص بالشركات والمصانع.

وبحسب بيان اليوم، كانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات أكدت فيه أنه تقرر أن يكون اليوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلأً من يوم الإثنين الموافق 25 يناير 2021.

وقال الوزير، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء والمتضمن أن يكون يوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من يناير 2021 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

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