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تزامنا مع زيارة هالة زايد.. وزير الصحة اللبناني: نقدر دعم لنا

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تزامنا مع زيارة هالة زايد.. وزير الصحة اللبناني: نقدر دعم مصر لنا تزامنا مع زيارة هالة زايد.. وزير الصحة اللبناني: نقدر دعم لنا

مصراوي Masrawy

01:01 م الخميس 28 يناير 2021

بيروت- أ ش أ:

أعرب وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن، عن تقديره للدعم المستمر الذي تقدمه لصالح لبنان وشعبه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلاده.

جاء ذلك في تصريح صحفي لوزير الصحة اللبناني، الخميس، عقب جلسة من المباحثات الثنائية المشتركة التي أجراها مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والتي تُجري زيارة إلى لبنان في إطار توجيه من الرئيس عبدالفتاح بتقديم مساعدات طبية وعلاجية مهمة لصالح الشعب اللبناني، لمساعدته على تجاوز محنة وباء كورونا في ظل الأزمات الحادة التي يشهدها لبنان.

وقال الوزير اللبناني إن المساعدات التي قدمتها مصر اليوم إلى لبنان، تأتي ضمن سلسلة من العطاءات والدعم المستمر من "الشقيقة مصر" مثمنا الجهد الاستثنائي المصري في دعم لبنان في مختلف المناحي الطبية والعلاجية، لا سيما على صعيد المستشفى المصري القائم في العاصمة بيروت منذ عام 2006 وحتى الآن والذي يقدم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لجميع من يتواجدون على الأراضي اللبنانية.

وأضاف: "التحديات مشتركة ودول العالم كلها تئن وتواجه جائحة (كورونا) بمسئوليات كبيرة، وما نمر به في لبنان في الوقت الراهن، هو حالة استثنائية تاريخية، ولكن وقفة مصر والأشقاء العرب والتي تتمثل اليوم بزيارة وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب، وتضامنهم معنا، تعطينا دفعة معنوية كبيرة بالإضافة إلى الدعم والمساعدات اللوجيستية المصرية التي تسلمناها اليوم لمعاونتنا على مواجهة الوباء".

وأعرب حسن عن تطلعه لاستمرار التشاور والتنسيق والتفاعل على مستوى جامعة الدول العربية، حتى يمكن تقديم النموذج الراقي من التعاطي المسئول على مستوى القيادات والشعوب.

وفي وقت سابق الخميس، وصلت 3 طائرات مصرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، وعلى متنها أدوات ومستلزمات ومنتجات طبية وأدوية وكميات كبيرة من الحليب المخصص للأطفال، في إطار توجيه الرئيس السيسي بدعم الشعب اللبناني والوقوف إلى جواره ومساعدته. كما حملت إحدى الطائرات أجهزة ومعدات طبية مقدمة من جامعة الدول العربية لصالح لبنان.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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