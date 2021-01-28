ضبط طبيبة بيطرية تدير مركز تجميل غير مرخص في بني سويف- صور

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان:

ضبطت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، اليوم الخميس، طبيبة بيطرية تدير مركزًا للتجميل والتغذية العلاجية بدون ترخيص.

البداية بورود معلومات لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بإدارة طبيبة بيطرية مركزًا للتجميل والتغذية العلاجية غير مرخص بمدينة بني سويف.

وبالعرض على الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، جرى استهداف المكان، وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط أدوية غير مرخصة، ومستحضرات تجميل مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية تأمين صحي داخل المركز.

جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.