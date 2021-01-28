ضبط 7 أطنان سمسم فاسد في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

ضبطت مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 7 أطنان سمسم فاسد، لاحتوائه على أتربة وشوائب داخل مصنع لتعبئة السلع الغذائية، قبل طرحها في الأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وردت معلومات لضباط إدارة مباحث التموين والتجارة الداخلية بحيازة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية، دون ترخيص، كميات كبيرة من المنتجات الفاسدة.

وبمداهمة المصنع المذكور، عثر على 7 أطنان سمسم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، لاحتوائه على شوائب وأتربة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.