مصرع فتاة وطفل وإصابة 6 آخرين في حادث سير ببني سويف

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مصراوي Masrawy

بني سويف- حمدي سليمان

لقيت فتاة وطفل مصرعهما، وأصيب 6 آخرين من أسرة واحدة، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف.

تلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة أمام مدخل سنور فى اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقي، ما أسفر عن مصرع زينب محمد رمضان 21 عامًا، مقيمة بمحافظة أسيوط، ومروان مصطفى ربيع عامين.

وأصيب في الحادث، جلال طلعت جلال 23 عامًا، ومحمد منير قرني 43 عامًا، صبري محمد جاد الرب 37 عامًا، هدى سيف الدولة محمد 55 عامًا، طه طلعت جلال 11 عامًا، محمد رمضان حفني 64 عامًا.

جرى نقل الجثتين والمصابين إلى المستشفى الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة.