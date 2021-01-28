غدًا.. فريق طبي من معهد القلب القومي يتوجه لمستشفى العريش

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الخميس، أنه من المنتظر وصول فريق طبي إلى مستشفى العريش العام غدًا الجمعة من معهد القلب القومي بالقاهرة، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

ويضم الفريق الدكتور سعيد يس مرجان، استشاري القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي، والدكتور محمود عبدالقادر محمود، أخصائي القلب والأوعية الدموية بالمعهد، محمد ناصر بدر، فني أشعة، وزكريا رمضان محمد، فني تمريض ومنسق الفريق.