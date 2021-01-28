بالصور- أسرة تعيش داخل "ماسورة صرف" بالإسكندرية.. والتضامن: وفرنا مسكنًا لهم

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية- مصراوي:

ذكرت مديرية التضامن بالإسكندرية، أنها استطاعت بمساعدة فاعل خير توفير مسكن لأسرة كانت تحتمي من البرد بماسورة صرف صحي لعدم وجود مأوى لهم.

وأشارت المديرية في بيان لها: "بالإشارة إلى ما جرى نشره عن الحالة الإنسانية لأسرة تحتمى بماسورة كبيرة بالشارع وتتخذها مأوى لها، وبالتعاون مع المجتمع المدني تحركت جمعية خليك إيجابي لتلبية الاحتياج العاجل لهذه الأسرة لمسكن بالتعاون مع فاعل خير الذي استأجر شقة للأسرة، مع العمل على توفير الضروريات اللازمة لهم".

وأشارت المديرية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أنها سوف تقدم كافة الخدمات الضمانية مع استمرار التعاون مع المجتمع المدني لحماية هذه الأسرة ودعمها اجتماعيًا واقتصاديًا وصحيًا".

كانت انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور لأسرة تحتمي داخل ماسورة للصرف الصحي لعدم وجود مسكن لهم، ويعمل رب الأسرة في جمع القمامة، ومع ضيق الحال وبعد أن كان يسكن وأبناؤه في غرفة احتاج صاحبها لها فلم يجد مكانًا يقيم فيه غير "ماسورة الصرف".