أخبار عاجلة

"النيابة العامة" تحذر: 10 ملايين ريال غرامات لمتداولي المواد الغذائية الضارة -
بعد إعلان "ترامب" عنه.. نشاط محموم لليمين المتطرف للترويج لـ"حزب باتريوت" -
جازان.. "الموسم العام" يقدم خدماته لـ 7600 مراجع خلال يناير الماضي -
٥٠ مشاركة نوعية تفوز بمسابقة منصة مدرستي بتعليم صبيا -
"توكلنا" شرط الدخول.. "تعليم المخواة" تكثف التوعية عبر منصة "مدرستي" -
"مهندسين الإسكندرية" تناقش مستقبل وتحديات صناعة البتروكيماويات في مصر (صور) -
فريق الادعاء بمحاكمة ترامب يحمله مسؤولية تحريض أنصاره على العنف -
"أف بي أي" يعلن مقتل اثنين من عناصره في إطلاق نار بفلوريدا -
الإمارات: ندعم الجهود العالمية لإيجاد الحلول للقضايا الإنسانية وإرساء التنمية -
تأجيل نظر منع أسرة مبارك من التصرف في أموالهم لجلسة 4 مايو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الاقتصاد والتخطيط السنغالي يزور مجموعة سليمان الحبيب الطبية

Print
وزير الاقتصاد والتخطيط السنغالي يزور مجموعة سليمان الحبيب الطبية وزير الاقتصاد والتخطيط السنغالي يزور مجموعة سليمان الحبيب الطبية
"هوت": تجربة المجموعة في القطاع الصحي خلال جائحة كورونا تستحق التأمل

وزير الاقتصاد والتخطيط السنغالي يزور مجموعة سليمان الحبيب الطبية

زار وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي أمادو هوت، مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي للمجموعة ناصر الحقباني ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال هشام الحبيب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمجموعة.

رافق هوت، في الزيارة المستشار خليفة سر، وسفير جمهورية السنغال لدى المملكة شيخ تيجان سي.

وقدّم الرئيس التنفيذي للمجموعة للوزير السنغالي والوفد المرافق، شرحًا مفصلًا عن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب واستثماراتها، بالإضافة إلى خبراتها الكبيرة في تصميم وتشغيل وتطوير المشروعات الصحية.

وفي تصريح خاص، أعرب "هوت" عن إعجابه الشديد بما استمع إليه من شرح عن إمكانيات المجموعة وتجهيزاتها العالية والمستوى المتقدم لها، والقدرات المهنية المتميزة ذات النموذج الصحي المتفرد وقيادة الابتكار بالرعاية الصحية؛ مؤكدًا أن تجربة المجموعة في القطاع الصحي وأثناء جائحة كورونا تجربة رائدة وتستحق التأمل والاستفادة منها.

وتأتي هذه الزيارة على هامش مشاركة الوزير السنغالي في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يُعقد في العاصمة الرياض، ويضم في دورته الرابعة نخبة من الرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، وصناع السياسات، الذين سيناقشون سبل المضيّ نحو حقبة جديدة من إعادة الابتكار والتحديات العالمية في قطاع الرعاية الصحية.مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"المالية" السعودية تطلق النسخة الثانية من برنامج سفراء الميزانية

"المالية" السعودية تطلق النسخة الثانية من برنامج سفراء الميزانية

"أويو" الهندية تقرر إنشاء 50 فندقًا في هذه المدن السعودية.. تعرّف عليها

"أويو" الهندية تقرر إنشاء 50 فندقًا في هذه المدن السعودية.. تعرّف عليها

القوى العاملة: تحصيل 881 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

القوى العاملة: تحصيل 881 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

"السعودية للخدمات الأرضية" تجدّد شراكتها مع "الخطوط الإندونيسية"

"السعودية للخدمات الأرضية" تجدّد شراكتها مع "الخطوط الإندونيسية"

شبكة عيون الإخبارية