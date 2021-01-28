رحلة سقوط مالكة مكتب تسويق وصاحب محل لهروبهما من 394 حكمًا قضائيًا

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن القبض على سيدة هاربة من 84 سنة سجنًا في الإسكندرية.

كانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة غرب الدلتا بقطاع الأمن العام، تمكنت من ضبط سيدة "مالكة مكتب تسويق عقاري، مقيمة بمحافظة الإسكندرية -ومطلوب التنفيذ عليها في 288 حكم في قضايا-: "تبديد- إيصال أمانة- بناء بدون ترخيص"، بإجمالي مدد حبس بلغت 84 سنة، وكفالات بلغت 96 ألف جنيه وغرامات بلغت 253 ألف جنيه، حال اختبائها بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة.

كما تم ضبط أحد الأشخاص مالك محل ملابس -مقيم بمحافظة الإسكندرية، ومطلوب التنفيذ عليه فى 106 أحكام فى قضايا (تبديد- شيكات بدون رصيد) بإجمالى مدد حبس بلغت 53 سنة، وكفالات بلغت 66 ألف جنيه، وغرامات بلغت 125 ألف جنيه حال اختبائه بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة أول المنتزة.

جرى تحرير المحاضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.