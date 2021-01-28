أخبار عاجلة

"النيابة العامة" تحذر: 10 ملايين ريال غرامات لمتداولي المواد الغذائية الضارة -
بعد إعلان "ترامب" عنه.. نشاط محموم لليمين المتطرف للترويج لـ"حزب باتريوت" -
جازان.. "الموسم العام" يقدم خدماته لـ 7600 مراجع خلال يناير الماضي -
٥٠ مشاركة نوعية تفوز بمسابقة منصة مدرستي بتعليم صبيا -
"توكلنا" شرط الدخول.. "تعليم المخواة" تكثف التوعية عبر منصة "مدرستي" -
"مهندسين الإسكندرية" تناقش مستقبل وتحديات صناعة البتروكيماويات في مصر (صور) -
فريق الادعاء بمحاكمة ترامب يحمله مسؤولية تحريض أنصاره على العنف -
"أف بي أي" يعلن مقتل اثنين من عناصره في إطلاق نار بفلوريدا -
الإمارات: ندعم الجهود العالمية لإيجاد الحلول للقضايا الإنسانية وإرساء التنمية -
تأجيل نظر منع أسرة مبارك من التصرف في أموالهم لجلسة 4 مايو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

رحلة سقوط مالكة مكتب تسويق وصاحب محل لهروبهما من 394 حكمًا قضائيًا

Print
رحلة سقوط مالكة مكتب تسويق وصاحب محل لهروبهما من 394 حكمًا قضائيًا رحلة سقوط مالكة مكتب تسويق وصاحب محل لهروبهما من 394 حكمًا قضائيًا

مصراوي Masrawy

12:31 م الخميس 28 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن القبض على سيدة هاربة من 84 سنة سجنًا في الإسكندرية.

كانت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة غرب الدلتا بقطاع الأمن العام، تمكنت من ضبط سيدة "مالكة مكتب تسويق عقاري، مقيمة بمحافظة الإسكندرية -ومطلوب التنفيذ عليها في 288 حكم في قضايا-: "تبديد- إيصال أمانة- بناء بدون ترخيص"، بإجمالي مدد حبس بلغت 84 سنة، وكفالات بلغت 96 ألف جنيه وغرامات بلغت 253 ألف جنيه، حال اختبائها بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة.

كما تم ضبط أحد الأشخاص مالك محل ملابس -مقيم بمحافظة الإسكندرية، ومطلوب التنفيذ عليه فى 106 أحكام فى قضايا (تبديد- شيكات بدون رصيد) بإجمالى مدد حبس بلغت 53 سنة، وكفالات بلغت 66 ألف جنيه، وغرامات بلغت 125 ألف جنيه حال اختبائه بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة أول المنتزة.

جرى تحرير المحاضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"مهندسين الإسكندرية" تناقش مستقبل وتحديات صناعة البتروكيماويات في مصر (صور)

"مهندسين الإسكندرية" تناقش مستقبل وتحديات صناعة البتروكيماويات في مصر (صور)

اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك

اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك

نيفين جامع: استقرار نسبي لمعدلات الصادرات المصرية للأسواق العالمية رغم أزمة كورونا

نيفين جامع: استقرار نسبي لمعدلات الصادرات المصرية للأسواق العالمية رغم أزمة كورونا

مصرع ربة منزل دهسًا تحت عجلات قطار بالشرقية

مصرع ربة منزل دهسًا تحت عجلات قطار بالشرقية

شبكة عيون الإخبارية