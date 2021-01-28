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"10 قضايا شروع في قتل وسلاح".. ضبط عنصر إجرامي هارب في الدقهلية

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"10 قضايا شروع في قتل وسلاح".. ضبط عنصر إجرامي هارب في الدقهلية "10 قضايا شروع في قتل وسلاح".. ضبط عنصر إجرامي هارب في الدقهلية

مصراوي Masrawy

12:18 م الخميس 28 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.

كان قطاع الأمن العام تمكن بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية من ضبط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة - مُقيم بدائرة مركز شرطة منية النصر، سبق اتهامه في 10 قضايا "سلاح ناري - مخدرات - شروع في قتل - سرقة - ضرب" والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية "شروع في قتل" والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 15 سنة، وكذا المطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "شروع فى قتل" بحوزته بندقية خرطوش.

وبمواجهته اعترف بصحة الأحكام والقضايا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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