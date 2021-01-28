أخبار عاجلة

"النيابة العامة" تحذر: 10 ملايين ريال غرامات لمتداولي المواد الغذائية الضارة -
بعد إعلان "ترامب" عنه.. نشاط محموم لليمين المتطرف للترويج لـ"حزب باتريوت" -
جازان.. "الموسم العام" يقدم خدماته لـ 7600 مراجع خلال يناير الماضي -
٥٠ مشاركة نوعية تفوز بمسابقة منصة مدرستي بتعليم صبيا -
"توكلنا" شرط الدخول.. "تعليم المخواة" تكثف التوعية عبر منصة "مدرستي" -
"مهندسين الإسكندرية" تناقش مستقبل وتحديات صناعة البتروكيماويات في مصر (صور) -
فريق الادعاء بمحاكمة ترامب يحمله مسؤولية تحريض أنصاره على العنف -
"أف بي أي" يعلن مقتل اثنين من عناصره في إطلاق نار بفلوريدا -
الإمارات: ندعم الجهود العالمية لإيجاد الحلول للقضايا الإنسانية وإرساء التنمية -
تأجيل نظر منع أسرة مبارك من التصرف في أموالهم لجلسة 4 مايو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بسبب ارتفاع الأمواج.. توقف حركة الملاحة بميناء البرلس في كفر الشيخ

Print
بسبب ارتفاع الأمواج.. توقف حركة الملاحة بميناء البرلس في كفر الشيخ بسبب ارتفاع الأمواج.. توقف حركة الملاحة بميناء البرلس في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

12:37 م الخميس 28 يناير 2021

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، توقف حركة الملاحة بميناء الصيد البحري بمركز البرلس، لارتفاع أمواج البحر المتوسط عن الحد المسموح به لأعمال الصيد، بسبب سوء الأحوال الجوية بالبحر المتوسط.

وتلقى المهندس نصر عبدالهادي، مدير عام مركز العمليات، وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إشارة من العميد يسري الدسوقي، مدير إدارة ميناء الصيد في البرلس، بتوقف حركة الملاحة بالميناء نتيجة سرعة الرياح، وارتفاع أمواج البحر عن الحد المسموح به لأعمال الملاحة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز، والمدن، والوحدات المحلية، بعموم المحافظة، بالتعامل الفوري مع مخلفات الأمطار في حال سقوطها، وكسحها من الشوارع لتسهيل حركة المواطنين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"مهندسين الإسكندرية" تناقش مستقبل وتحديات صناعة البتروكيماويات في مصر (صور)

"مهندسين الإسكندرية" تناقش مستقبل وتحديات صناعة البتروكيماويات في مصر (صور)

اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك

اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك

نيفين جامع: استقرار نسبي لمعدلات الصادرات المصرية للأسواق العالمية رغم أزمة كورونا

نيفين جامع: استقرار نسبي لمعدلات الصادرات المصرية للأسواق العالمية رغم أزمة كورونا

مصرع ربة منزل دهسًا تحت عجلات قطار بالشرقية

مصرع ربة منزل دهسًا تحت عجلات قطار بالشرقية

شبكة عيون الإخبارية