بسبب ارتفاع الأمواج.. توقف حركة الملاحة بميناء البرلس في كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ- إسلام عمار:

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، توقف حركة الملاحة بميناء الصيد البحري بمركز البرلس، لارتفاع أمواج البحر المتوسط عن الحد المسموح به لأعمال الصيد، بسبب سوء الأحوال الجوية بالبحر المتوسط.

وتلقى المهندس نصر عبدالهادي، مدير عام مركز العمليات، وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إشارة من العميد يسري الدسوقي، مدير إدارة ميناء الصيد في البرلس، بتوقف حركة الملاحة بالميناء نتيجة سرعة الرياح، وارتفاع أمواج البحر عن الحد المسموح به لأعمال الملاحة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز، والمدن، والوحدات المحلية، بعموم المحافظة، بالتعامل الفوري مع مخلفات الأمطار في حال سقوطها، وكسحها من الشوارع لتسهيل حركة المواطنين.