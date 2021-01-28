ضبط هاربة من 288 حكمًا بالحبس 84 عامًا في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الخميس، القبض على صاحبة مكتب تسويق عقاري هاربة من 288 حكمًا قضائيًا بالحبس 84 عامًا في عدة قضايا، وكفالات وغرامات بقيمة 349 ألف جنيه.

وردت معلومات لضباط مباحث تنفيذ الأحكام، باختباء مالكة مكتب تسويق عقاري محكوم عليها في عدة قضايا بشقة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه.

وتبين أن المتهمة محكوم عليها في 288 قضية "تبديد، أعمال بناء- إيصال أمانة" بالحبس 84 عامًا، وكفالات 96 ألف جنيه، وغرامات بلغت 253 ألف جنيه.

جرى ضبط المتهمة، وتحرر محضرًا بالواقعة وجاري التنفيذ عليه.