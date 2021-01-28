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الأمريكية: خطر حدوث أعمال إرهابية من أنصار لا يزال قائما

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الحكومة الأمريكية: خطر حدوث أعمال إرهابية من أنصار ترامب لا يزال قائما الأمريكية: خطر حدوث أعمال إرهابية من أنصار لا يزال قائما

مصراوي Masrawy

12:35 م الخميس 28 يناير 2021

واشنطن- (بي بي سي):

أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية نشرة خاصة بأعمال إرهابية على مستوى البلاد، تحذر من استمرار تهديد إرهابي داخلي من قبل بعض الجماعات.

وجاء في النشرة أن اقتحام مبنى الكونغرس المعروف، بـ"الكابيتول" في أوائل الشهر الحالي، قد يستمر في إلهام المتطرفين في الداخل الأمريكي.

فهناك جماعات متطرفة غاضبة من انتقال السلطة ومن هزيمة دونالد في الانتخابات، وهناك أيضا جماعات تؤمن بنظرية المؤامرة ومعادية للحكومة. ومن المتوقع أن يستمر التحذير على مدى الأسابيع المقبلة.

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