إطلاق موقع رسمي للمكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية

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الإسكندرية– محمد عامر:

أعلن الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، إطلاق موقع رسمي خاص بالمكتبة الرقمية للجامعة خلال الشهر الجاري.

وأوضح جابر، خلال اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، اليوم، أن الموقع يتضمن الخدمات التي تقدمها المكتبة لكافة الطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

وأشار إلى أنه جرى إعداد مستودع رقمي مؤسسي للجامعة يشمل الخطط البحثية والرسائل الجامعية والأبحاث العلمية ومشروعات التخرج وأبحاث الطلاب وإصدارات الجامعة.

وأضاف جابر، أنه جرى وضع نظام متكامل لمواجهة عدم وجود أي حالات انتحال علمي في مخرجات البحوث الجامعية من ورسائل الماجستير والدكتوراه والمشاريع ومقالات الدوريات وغيرها.

ولفت نائب رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أنه جرى تحسين سير العمل في وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة، فيما يختص بالتعامل مع المتقدمين للفحص والإيداع، وذلك تفاديًا لطول فترة الانتظار والازدحام في ظل جائحة كورونا.

وقالت الدكتورة آلاء جعفر، مدير وحدة المكتبة الرقمية بجامعة الإسكندرية، إن يجري تحويل معاملات المكتبة الرقمية لنظام الـ Online، فضلًا عن استكمال رقمنة 29 ألف رسالة بحثية.