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"بلدية بارق" تغلق مطعمًا ومركزين للتسوق لمخالفة الاشتراطات الصحية

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ضِمن الجولات الرقابية خلال اليومين الماضيين بمركز ثلوث المنظر

أغلق قسم صحة البيئة ببلدية محافظة بارق مطعمًا ومركزين تجاريين للتسوق مخالفة للاشتراطات الصحية، وتم رصد ١٠ مخالفات أخرى، وتابعت البلدية تطبيق المحلات للإجراءات الوقائية من المستجد.

وتم رصد هذه المخالفات من خلال جولات المراقبين الصحيين في اليومين الماضيين بمركز ثلوث المنظر، والتي شملت مراكز التسوق التجارية، والمطاعم والمطابخ، وصالونات الحلاقة الرجالية، وجميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة.

ووجّه رئيس بلدية بارق المهندس الحسن المرضي، بالتعامل بحزم مع المتهاونين في تطبيق الاشتراطات الصحية، وتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وحث المراقبين على أخذ الإجراءات النظامية من حيث تطبيق الحد الأعلى من الغرامات حسب لوائح وزارة الشؤون البلدية والقروية، مطالبًا المستهلكين بمباشرة الإبلاغ عبر ٩٤٠ في حال وجود مخالفة صحية أو وقائية بالمحلات التجارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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