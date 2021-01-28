بتعاملات 23 مليون جنيه.. سقوط تاجر عمله في قبضة مباحث الأموال العامة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، تاجر عمله في المنيا لاتجار بالنقد الاجنبي بتعاملات بلغت 23 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مطاي – بمحافظة المنيا) بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصري بالإضافة إلى توفير العملات الأجنبية للتجار والمستوردين بنطاق محافظة المنيا على أن يقوموا بإيداع ما يقابلها بالجنيه المصري بحسابه بأحد البنوك مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، بلغت حصيلة نشاطه المؤثم في الإتجار بالنقد الأجنبي خلال ثلاث أعوام طبقاً للفحص المستندي 23 مليون جنيه مصري وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.