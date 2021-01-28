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أمطار متوسطة ورياح باردة.. نوة "الكرم" تضرب سواحل الإسكندرية- صور

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أمطار متوسطة ورياح باردة.. نوة "الكرم" تضرب سواحل الإسكندرية- صور أمطار متوسطة ورياح باردة.. نوة "الكرم" تضرب سواحل الإسكندرية- صور

مصراوي Masrawy

11:56 ص الخميس 28 يناير 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

ضربت نوة "الكرم" سواحل الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، مصحوبة بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة، ومن المقرر أن تستمر 7 أيام.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بالأحياء والأجهزة التنفيذية، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

وشارك في جهود كسح مياه الأمطار من الشوارع، 4 جهات هي الأحياء وشركات" الصرف الصحي، مياه الشرب، نهضة للخدمات البيئية والنظافة، وجرى الدفع بـ 180 سيارة شفط.

وأعلن أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية.

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