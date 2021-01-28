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بالصور.. حملة لمكافحة القوارض وحماية محصول القمح بالبحيرة

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بالصور.. حملة لمكافحة القوارض وحماية محصول القمح بالبحيرة بالصور.. حملة لمكافحة القوارض وحماية محصول القمح بالبحيرة

مصراوي Masrawy

11:46 ص الخميس 28 يناير 2021

البحيرة- أحمد نصرة:

بدأت الإدارة العامة لمكافحة القوارض بوزارة الزراعة، بالتنسيق مع مديرية الزراعة في البحيرة تنفيذ حملة مكافحة القوارض لحماية محصول القمح، والتي تستمر حتى 15 مارس المقبل.

وقال المهندس محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن حملة مكافحة القوارض لها أهمية كبيرة صحيًا واقتصاديًا، لما تشكله الفئران من خطورة على المحاصيل الزراعية، وحدائق الفاكهة، والخضر ومخازن الغلال، والشون، ومزارع الإنتاج الحيواني، والمنشآت العامة والمصانع، بسبب قدرتها على التكاثر السريع.

وأشار وكيل الوزارة إلى تنفيذ برامج توعوية إرشادية لمكافحة القوارض على مستوى الإدارات والجمعيات الزراعية قبل بدء الحملة، وتوفير الطعوم والتأكد من وضع الطعوم السامة على الترع والمصارف والقنوات المائية، مع التحديد الدقيق لأماكن تواجد الفئران.

وأوضح "الزواوي" أن هناك ثلاث حملات جماعية لمكافحة الفئران تنفذ عقب حصاد المحاصيل الزراعية سواء شتوية أو صيفية، بالإضافة إلى عمليات الحماية المستمرة للمحاصيل القائمة بالمبيدات المتوفرة بكل محافظة لرفع المعاناة عن المزارعين وتقليل الخسائر التي تسببها الفئران فى المحاصيل الزراعية والأضرار الصحية الناجمة عنها وحدوث التوازن الطبيعى بين القوارض وأعدائها الطبيعية.

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