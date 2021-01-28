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محافظ جنوب سيناء يشهد محاضرة "التطوير المؤسسي ومصر الرقمية"

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محافظ جنوب سيناء يشهد محاضرة "التطوير المؤسسي ومصر الرقمية" محافظ جنوب سيناء يشهد محاضرة "التطوير المؤسسي ومصر الرقمية"

مصراوي Masrawy

11:25 ص الخميس 28 يناير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، المحاضرة التي ألقتها المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة، تحت عنوان "التطوير المؤسسي في إطار استراتيجية الرقمية وتأثيراته في الارتقاء بمنظومة العمل داخل المؤسسات والهيئات والمديريات التابعة لمحافظة جنوب سيناء بما يساهم في تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين".

وتأتي الورشة في إطار تهيئة محافظة جنوب سيناء لأعمال التحول الرقمي، من خلال تعزيز الثقافة الرقمية للقيادات والعاملين.

وأكد المحافظ في كلمته، على أهمية التطوير المؤسسي والتحول الرقمي في الارتقاء بمنظومات العمل بمؤسسات المحافظة، لرفع مستوى الأداء، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة تعمل في تناغم لتقديم الأفضل.

وأكدت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، أن مصر تسير بخطى ثابتة في كافة الملفات لتحسين حياة المواطنين، وأن بناء مصر الرقمية يستهدف الوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي، وأن التحول الرقمي هو أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الجديدة، وليس نوع من الترف أو الموضة، وأنه أصبح أسلوب حياة ولاسيما بعد أزمة وباء كورونا، وأن التحول الرقمي ليس هدفًا في ذاته بل وسيلة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بجودة أعلى في وقت أقل.

وأوضحت نائب وزير الاتصالات، أن التحول الرقمي عملية مستمرة داخل المؤسسات، و تمر بثلاث مراحل بداية من تهيئة المؤسسة لأعمال التحول الرقمي، مرورًا بالتأكد من استيعاب التحول الرقمي، وصولًا إلى متابعة استدامة أعمال التحول الرقمي وضمان عدم توقفها.

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