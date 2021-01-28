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استمرت 24 ساعة.. إصلاح كسور في خطوط مياه الشرب بمدن القناة

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استمرت 24 ساعة.. إصلاح كسور في خطوط مياه الشرب بمدن القناة استمرت 24 ساعة.. إصلاح كسور في خطوط مياه الشرب بمدن القناة

مصراوي Masrawy

11:22 ص الخميس 28 يناير 2021

السويس- حسام الدين أحمد:
باشر عمال الشبكات بشركة مياه الشرب بمدن القناة، أعمال إصلاحات في خطوط المياه التي تعرضت للكسور في السويس وبورسعيد والإسماعيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة المياه، أن غرفة عمليات الشركة تلقت خلال الـ24 ساعة الماضية عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير المياه بمحافظات القناة الثلاث.
وأضاف اللواء عصمت أنه تابع عملية إصلاح الكسور المفاجئة، وأن الفنيين والعمال أجروا أعمال إصلاح كسور في خطوط المياه بمناطق القنطرة شرق الجديدة والتل الكبير وشارع السوق بمدينة القصاصين وخط قرية 30 يونيو، وخط مياه عزبة الكوع بقرية الوادي الأخضر.
كما جرى الانتهاء من إصلاح كسر أمام معدية سرابيوم، وإصلاح كسر بمنطقة خليج السلطة بقرية النصر بالقنطرة غرب، والانتهاء من إصلاح كسر بخط قطر 2 بوصة بالعمارة 26 تعاونيات (ب) بمدينه المستقبل.

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