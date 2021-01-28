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إصابة ربة منزل بطلق ناري في مشاجرة بسبب لهو الأطفال في سوهاج

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إصابة ربة منزل بطلق ناري في مشاجرة بسبب لهو الأطفال في سوهاج إصابة ربة منزل بطلق ناري في مشاجرة بسبب لهو الأطفال في سوهاج

مصراوي Masrawy

11:19 ص الخميس 28 يناير 2021

سوهاج- عمار عبدالواحد:
أصيبت ربة منزل بطلق ناري، اليوم الخميس، في مشاجرة بسبب لهو الأطفال، بمركز طما شمال محافظة سوهاج.
تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة طما، بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وسقوط مصابة بناحية الشوكا دائرة المركز.
تبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول "أحمد. ع" 40 عامًا عامل، "بخيته. ع" 35 عامًا ربة منزل، وطرف ثان "محمد. ل" 29 عامًا عامل، وزوجته "منال. م" 26 عامًا ربة منزل مصابة بطلق ناري بالفخذ الأيسر فتحة دخول.
جرى نقل المصابة لمستشفى أسيوط الجامعي، وضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الأول فرد روسي محلي الصنع، والأول من الطرف الثاني فرد خرطوش محلي الصنع.
وبسؤال طرفي المشاجرة تبادلا الاتهامات فيما بينهما باعتداء كلًا منهما على الآخر، واتهم الطرف الثاني، الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، ما تسبب في إصابة المجني عليها بسبب لهو الأطفال.

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