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مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة

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مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة

مصراوي Masrawy

11:02 ص الخميس 28 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس جمال طلعت مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة القاهرة الجديدة لمتابعة سير العمل بمشروعات الصرف الصحي، يرافقهما المهندس أمين غنيم رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس خالد رجب، نائب رئيس الجهاز والمشرف على المرافق، ومسئولو الجهاز.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن أهمية هذا المشروع تكمن في الاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها (معالجة ثلاثية) وضخها مرة أخرى لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء بالمدينة، وتوفير مياه الري المعالجة للمسطحات الخضراء والزراعة بالمشروعات السكنية المغلقة، ما يساهم في توفير مياه الشرب، في ضوء توجيهات الدولة الرامية إلى ترشيد استهلاك المياه النقية والاتجاه إلى ري المسطحات الخضراء بالمياه المعالجة.

وشدد على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال التشغيل والصيانة لمحطات وروافع الصرف الصحي ومحطة المعالجة بالمدينة، مع تقديم تقرير شامل بشكل دوري عن حالة المحطات سواء روافع صرف صحي أو معالجة، وكذا تقرير عن التصرفات اليومية للمياه المعالجة.

وتفقد مسئولو الإسكان، خلال جولتهم، محطات الصرف الصحي ومحطات المعالجة بالمدينة، كما تفقدوا خط نقل المياه المعالجة قطر(1500مم) بطول 17 كم من محطة المعالجة بطريق العين السخنة حتى ربطه بشبكة الري الداخلية بالمدينة.​

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