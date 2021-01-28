أول تعليق تونسي رسمي على محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد

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مصراوي Masrawy

وكالات:

في أول تعليق رسمي على محاولة اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد، قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، إن أي استهداف لرئيس الجمهورية يمثل استهدافا لتونس ولشعبها، وفقا لوكالة الأنباء التونسية، الخميس.

وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن المشيشي اتصل بالرئيس سعيّد للاطمئنان عليه، مؤكدًا على موقفه الثّابت في الوقوف إلى جانبه أمام أي محاولة استهداف.

يأتي هذا فيما تحقق السلطات التونسية في طرد بريدي به "مادة مجهولة" وصل القصر الرئاسي بقرطاج.

ووصل الطرد المشبوه إلى القصر الرئاسي، وكان خاليا من أية وثيقة لكن به "مادة مشبوهة" أثارت المخاوف من أن تكون مادة ضارة، بحسب تصريح نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن مصدر بالقصر.

وأكد المصدر يوم الأربعاء أن الرئيس التونسي قيس سعيد لم يستلم الطرد، وأنه بصحة جيدة، وكذا الموظف الذي فتح الطرد.

وأشارت وسائل إعلام تونسية إلى أن الطرد "ربما كان يحتوي على مادة الريسين السامة".

ولم تعلن أي جهة رسمية في تونس حتى الآن عن نتائج التحقيق.

يتزامن ذلك مع تصاعد التوترات في البلاد بسبب الاحتجاجات الشعبية الغاضبة من تردي الأوضاع الاقتصادية في تونس.

ورغم الإعلان عن تغييرات في الحكومة لم تنجح في تهدئة غضب الشارع الساخط بشدة من الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.