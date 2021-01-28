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الصين: فريق خبراء الصحة العالمية يبدأ اليوم زيارات ميدانية

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الصين: فريق خبراء الصحة العالمية يبدأ اليوم زيارات ميدانية الصين: فريق خبراء الصحة العالمية يبدأ اليوم زيارات ميدانية

مصراوي Masrawy

11:05 ص الخميس 28 يناير 2021

بكين- (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، أن فريق خبراء منظمة الصحة العالمية الذي يحقق في أصل منشأ جائحة ، أنهى الحجر الصحي اليوم الخميس وسوف يبدأ في القيام بزيارات ميدانية.

وأضاف المتحدث أن الفريق سيجري دراسات مشتركة وزيارات ميدانية وحلقات نقاشية، وأحال الأسئلة بشأن مواضيع معينة إلى "السلطات المختصة"، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وقال تشاو: "دراستهم سوف تفيد في الحيلولة دون مواجهة مخاطر مماثلة في المستقبل وحماية سلامة الأشخاص وصحتهم".

وأضاف: "الافتراضات والتكهنات السلبية والتأويلات المسيسة سوف تكون غير ملائمة للغاية. إنها سوف تجلب عراقيل غير ضرورية أمام الدراسة المشتركة التي يجريها خبراء منظمة الصحة العالمية في الصين ولن تفضي إلى الاستنتاجات الجادة المستندة إلى العلم".

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