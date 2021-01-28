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والأردن يطلبان اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب

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مصر والأردن يطلبان اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب والأردن يطلبان اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية العرب

مصراوي Masrawy

11:00 ص الخميس 28 يناير 2021

وكالات:

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن والأردن تقدمتا بمبادرة مشتركة لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في فبراير المقبل.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، إن الأمانة العامة تلقت بالفعل مذكرتين من كل من المندوبية الدائمة للأردن ومصر تطلب فيها عقد هذا الاجتماع وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة، بحسب وكالة أنباء "عمون" الأردنية.

وأضاف زكي أن الأمانة العامة قامت بتعميم المذكرتين على الدول الأعضاء لإبلاغهم بموعد الاجتماع الوزاري الحضوري الطارئ يوم 8 فبراير المقبل.

وجاء في المذكرتين أنه في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تستوجب موقفا عربيا جامعا، يحقق الحماية للأمن القومي العربي ويخدم المصالح العربية المشتركة ويعزز التضامن العربي المشترك، ويعيد التأكيد على الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية، فقد قام كل من الأردن ومصر بإجراء اتصالات مع الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية للتشاور حول أهمية تحقيق مثل هذه الغايات والعمل على تعظيم ما يجمع الدول العربية من نقاط التقاء وتحييد أي نقاط للخلاف.

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