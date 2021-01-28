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بالصور.. تسليم 40 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة بسوهاج

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بالصور.. تسليم 40 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة بسوهاج بالصور.. تسليم 40 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة بسوهاج

مصراوي Masrawy

11:00 ص الخميس 28 يناير 2021

سوهاج- عمار عبدالواحد:

سلم اللواء عصام الدين الليثي، سكرتير عام محافظة سوهاج، اليوم السبت، 40 عقدًا لتقنين الأراضى أملاك الدولة للمواطنين الذين استوفوا الاشتراطات المطلوبة.

وأوضح السكرتير العام أنه جرى اعتماد 2740 عقدًا لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة وفقًا للقانون حتى الآن، مضيفًا أنه بلغت حصيلة التقنين 339 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه جاري تجهيز 2049 عقدًا آخر لتسليمهم للمواطنين.

جدير بالذكر أن العقد الجديد الموحد الذي أصدرته المحافظة يحتوي على العديد من وسائل التأمين التي تمنع التزوير والتقليد، بالإضافة إلى علامات سرية يجري الكشف عنها بأجهزة خاصة، وذلك لضمان سلامة العقد ومحتوياته.

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