انطلاق سباق الهجن المحلي في شرم الشيخ بمشاركة 1100 متسابق

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

انطلقت اليوم الخميس فعاليات مهرجان سباق الهجن المحلي بمدينة شرم الشيخ، الذي ينظمه اتحاد الهجن المصري، بدعم اتحاد الهجن الإماراتي، ورعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وقال عيد حمدان، رئيس الاتحاد المصري لسباقات للهجن، إن المهرجان انطلق بمشاركة 1100 متسابق من كافة المحافظات المصرية، ويتضمن 30 شوطًا موزعين على مدار يومين، أهمهم أشواط "المارثون، وأول صريمة، واللبانة، وثاني صريمة، ومفاريد، وثنايا، الرباع، والناب" الذي تشارك فيه أكبر الهجن سنًا.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن أن جوائز المهرجان مقدمة من اتحاد الهجن الإماراتي، ومن المقرر أن يجري توزيع الجوائز على العشرة الأوائل مساء غدٍ الجمعة عقب الانتهاء من كافة الأشواط.

وأشار إلى أنه يجري السباق اليوم على 20 شوطًا، بينهم 11 شوطًا خلال الفترة الصباحية، و9 أشواط خلال الفترة المسائية، ويتضمن السباق غدًا 10 أشواط فقط 6 أشواط في الفترة الصباحية، و 4 في الفترة المسائية، ويختتم السباق احتفالية توزيع الجوائز على الفائزين في السباق.