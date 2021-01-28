أخبار عاجلة

تأجيل نظر منع أسرة مبارك من التصرف في أموالهم لجلسة 4 مايو -
الفتوى والتشريع: لا يجوز لمصلحة الميكانيكا شراء محركات مستعملة للسيارات المعطلة -
النيابة عن برج الدائري: مخالف والمالك تظلم على رفض التصالح -
أوكرانيا تفرض عقوبات على نيكاراجوا لفتح قنصلية فخرية في القرم -
"رويترز": إيران عززت قدراتها على تخصيب اليورانيوم -
المحكمة العليا في باكستان تأمر بخروج متهم بقتل صحفي أمريكي من السجن -
وزير إسرائيلي: إيران يمكنها إنتاج ما يكفي من اليورانيوم لصنع سلاح نووي خلال 6 أشهر -
اكتشاف طفرة جديدة من السلالة كورونا "البريطانية" -
فشل المرشحين للمجلس الرئاسي الليبي في تجاوز المرحلة الأولى للتصويت -
"من أفقر الموظفين".. برلمانية تنتقد تدني رواتب العاملين بالأوقاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

باكستان: بدء حملة التطعيم ضد كورونا الأسبوع المقبل

Print
باكستان: بدء حملة التطعيم ضد كورونا الأسبوع المقبل باكستان: بدء حملة التطعيم ضد كورونا الأسبوع المقبل

مصراوي Masrawy

10:51 ص الخميس 28 يناير 2021

اسلام آباد- أ ش أ:

أعلن وزير التنمية والتخطيط الباكستاني، أسد عمر، أنه سيتم البدء في حملة التطعيم ضد المستجد في باكستان الأسبوع المقبل.

وقال الوزير - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، الخميس - إنه سيتم تطعيم العاملين في المجال الصحي الأسبوع المقبل، كما سيتم توفير اللقاحات في المئات من مراكز التطعيم.

من جانبه، قال المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشئون الصحة، الدكتور فيصل سلطان، إن اللقاح سيكون مجانيا لجميع مواطني الدولة، مشيرا إلى أن توفير رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين يعد أولوية قصوى بالنسبة للحكومة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"مهندسين الإسكندرية" تناقش مستقبل وتحديات صناعة البتروكيماويات في مصر (صور)

"مهندسين الإسكندرية" تناقش مستقبل وتحديات صناعة البتروكيماويات في مصر (صور)

اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك

اختتام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك

الاردن : اصابة عوني مطيع بفيروس كورونا

الاردن : اصابة عوني مطيع بفيروس كورونا

12 وفاة و 1181 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

12 وفاة و 1181 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

شبكة عيون الإخبارية