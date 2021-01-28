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الرياض – مباشر: حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال العام 2020م ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة بنسبة زيادة بلغت 4.36% وذلك مقارنة بعام 2019م، بواقع 7.3 مليون حاوية.

وقالت "موانئ"، في بيان لها اليوم الخميس، إن إجمالي أطنان البضائع المناولة بلغ 299 مليون حاوية، والقادمة عبر 11.482 ألف سفينة، وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ.

وحققت الموانئ السعودية خلال العام المنصرم، بحسب البيان، ارتفاعاً آخر في إجمالي المواد الغذائية بنسبة 13% بواقع 28 مليون طنا، فيما سجلت أعداد السيارات الواردة زيادة بنسبة 1.03% بواقع أكثر من 800 ألف سيارة، كما بلغ عدد الركاب 491 ألف راكب، وبلغ عدد المواشي 3 ملايين رأس من الماشية الحية.

وأوضحت الهيئة، أن هذه الزيادة تأتي مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي.

وتابعت: كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.

وفي ذات السياق، نفذت الهيئة العامة للموانئ خلال العام المنصرم حزمة من المبادرات، من بينها توقيع وبدء تشغيل أكبر عقود الإسناد في تاريخ الموانئ السعودية، وذلك لتطوير وتشغيل محطتي الحاويات الشمالية والجنوبية بميناء جدة الإسلامي، بقيمة استثمارات تناهز 9 مليارات ريال، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية بأكثر من 60% لمحطات الحاويات.

وتم توقيع وبدء تشغيل أكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة، وذلك لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، بقيمة استثمارات تتجاوز 7 مليارات ريال، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بالميناء بمعدل 120%.

وتم إضافة 4 خدمات شحن ملاحية عابرة للقارات بالشراكة مع كبرى شركات النقل البحري العالمي؛ لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع دول الجوار وخصوصاً شرق أفريقيا وبقية دول العالم، مما أسهم في تحقيق موانئ المملكة تقدماً جديداً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية.

ونفّذت "موانئ" عدداً من المبادرات ضمن لجنة تنمية قطاع النقل البحري وتموين السفن في المملكة، بمشاركة 11 جهة حكومية، بما يسهم في رصد التحديات التي تواجه قطاع النقل البحري وتموين السفن، ودراسة أفضل الممارسات العالمية في موانئ الدول الرائدة، وتنسيق الجهود الحكومية لرفع تنافسية القطاع، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة بين القارات الثلاث.

وتعزيزاً للخدمات اللوجستية ورفع كفاءة التشغيل بالموانئ السعودية، أطلقت الهيئة العامة للموانئ بالتعاون مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً "تبادل" نظام إدارة مواعيد الشاحنات للاستيراد والتصدير، عبر منصة "فسح"، وذلك بمينائي الملك عبدالعزيز بالدمام وجدة الإسلامي، مما سيسهم في تقليص وقت دوران الشاحنة في الميناء من 3 ساعات إلى أقل من 20 دقيقة.

وتسعى "موانئ" وفق استراتيجيتها للوصول إلى الريادة الدولية، والإسهام في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 ممثلة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".

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