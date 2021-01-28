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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره البريطاني العلاقات الثنائية وإيران وروسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، اليوم الخميس: "بحث وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، رئاسة المملكة المتحدة لمجموعة السبع، والمشاركة المتعددة الأطراف في مكافحة تغير المناخ ووباء المستجد وأولويات السياسة الخارجية المشتركة، بما في ذلك قضايا تتعلق بجمهورية الصين الشعبية وإيران وروسيا".

© REUTERS / POOL

هذا ووقع وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي، مجموعة من الأوامر التنفيذية تبطل ما وضعها سلفه الرئيس دونالد ، تشمل عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق باريس للمناخ ومنظمة الصحة العالمية وحظر السفر من بعض الدول المسلمة الذي أقره ترامب في بداية فترته الرئاسية عام 2017، وإلغاء إعلان حالة الطوارئ الذي ساعد في تمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وأكد بلينكن، اليوم أن إدارة الرئيس جو بايدن سوف تراجع كل الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب.

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